Подмосковная команда стала обладателем Кубка Казахстана по голболу

сегодня в 16:42

Спортсмены из голбольного клуба «Подмосковье» завоевали золотые медали на открытом Кубке Казахстана, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковная команда в рамках группового этапа турнира сразилась с чемпионом и вице-чемпионом Казахстана. В первой встрече спортсмены из Московской области со счетом 14:17 уступили серебряному призеру чемпионата Казахстана — команде из Караганды.

В двух оставшихся матчах «Подмосковье» уверенно обыграло команду чемпионов Республики — «Алматы» и голбольный клуб «Тараз». Затем, на стадии полуфинала, со счетом 12:2 был повержен коллектив «Атырау».

В финальном противостоянии представителям Московской области удалось взять реванш у соперников из «Караганды». Игра завершилась с результатом 15:10 в пользу «Подмосковья».

​Две недели назад команда «Подмосковье» завоевала бронзовые награды чемпионата России. Также голболисты из Московской области через несколько дней отправятся в турецкий город Кемер, где примут участие в международном турнире по голболу.

​Открытый Кубок Республики Казахстан по голболу среди мужских команд прошел с 26 по 30 сентября в городе Алматы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.