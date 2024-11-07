Подмосковная команда стала чемпионом России по мини-футболу среди женщин

сегодня в 14:24

Спортсменки подмосковного клуба «Зоркий» из городского округа Красногорск завоевали золотые медали чемпионата России по мини-футболу среди женских команд в формате 7×7, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В матче за главный трофей первого в истории национального чемпионата подмосковные футболистки со счетом 2:0 одолели петербургскую «Звезду».

По итогам соревнований Виктория Силина из ФК «Зоркий» удостоилась звания лучшего игрока чемпионата страны. Кроме того, еще один игрок команды из Московской области Наталья Деребезова была признана лучшим нападающим турнира.

​В матче за бронзовые медали встретились команды «Бутса» из Санкт-Петербурга и «Альфа-09» из Калининградской области. По итогам встречи сильнее оказались петербурженки — 2:0.

​Всего за звание первых чемпионов России по мини-футболу в формате 7×7 боролись 24 женских команды из 19 регионов страны. Матчи проходили на полях спортивного комплекса «Территория спорта» в городе Сочи. В течение трех дней девушки провели 48 игр.

Турнир проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

​Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.