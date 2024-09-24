Подмосковная команда стала бронзовым призером чемпионата РФ по мини водному поло

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Команда «Штурм-2002» завоевала «бронзу» на мужском чемпионате России по мини водному поло, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В своей группе штурмовики провели три победных встречи: с командой Ростовской области (6-3), сборной Красноярского края (13-2) и с ватерполистами из Воронежа (10-2). В ¼ финала чемпионата подмосковный «Штурм-2002» одержал победу над командой СШОР-2 из Астраханской области (7-6).

В матче за третье место подмосковные ватерполисты обыграли сборную Санкт-Петербурга со счетом 5:3. Голами в этой игре отметились подмосковные спортсмены Степан Барабушка, Евгений Пушкарев и Владислав Морозов.

В рамках чемпионата Подмосковье представляла также команда «Штурм-2002-2», которая финишировала на пятом месте в турнирной таблице.

Чемпионат России по мини водному поло проходил 20 и 21 сентября в г. Туапсе в открытом 50-метровом бассейне.

Мини водное поло — водный командный вид спорта с мячом. Основные отличия от обычной игры в водное поло: неограниченная длительность игры и атаки, уменьшенные размеры поля и ворот, четыре игрока включая вратаря и возможность замены игрока в любое время, даже если противник владеет мячом.

Правила мини водного поло делают эту игру доступной непрофессиональным пловцам и ватерполистам, позволяют проводить игры в небольших бассейнах и упрощают организацию игр в открытых водоемах.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.