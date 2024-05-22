Подмосковная команда «Khimki Power» выиграла путевку в финал Кубка России

Подопечные тренера Даниила Абрамовского приняли участие в турнире, который прошел в ФОК «НПО Технология» в Обнинске. Подмосковный коллектив одержал победы во всех играх 4-го тура Лиги КСК, что и обеспечило им выход в финал национального Кубка. В первом матче «Khimki Power» обыграли «ЦСП Обнинск 23» (Калужская область) со счетом 16:11, затем клуб «Северный» (Москва) со счетом 17:11. В полуфинале был обыгран «Арсенал» (Тула) с результатом 14:21, а в финале подмосковная команда оказалась сильнее «ЦСП Обниск» (Калужская область). Решающая игра завершилась со счетом 20:19.

В составе команды «Khimki Power» центра спортивной подготовки № 5 Московской области на баскетбольный корт вышли: Иван Цуканов, Георгий Васильев, Владислав Шадуро, Михаил Смирнов.

4 тур Лиги КСК прошел 19 мая в ФОК «НПО Технология» в Обнинске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.