Подмосковная команда «Гвардия» вышла в финал Кубка «Герои нашего времени»

Подмосковная команда «Гвардия» продолжила победную серию на Кубке по следж-хоккею «Герои нашего времени» и вышла в финал турнира, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Команда ветеранов СВО «Гвардия» в полуфинальном матче обыграла сборную Санкт-Петербурга со счетом 2:0 и вышла в финал Кубка «Герои нашего времени». Решающая игра за Кубок пройдет со сборной следж-хоккеистов Самарской области 6 сентября.

Отметим, что победа в полуфинале стала третьей к ряду для подмосковной команды. Первую победу со счетом 2:0 «Гвардия» одержала над СХК «Мужество» из Москвы. Вторая встреча прошла с хозяевами турнира — СХК «Союз» из Владивостока и завершилась победой представителей Московской области со счетом 4:0.

Всего в Кубке «Герои нашего времени» принимают участие шесть следж-хоккейный команд из разных регионов России, сформированных из ветеранов боевых действий: СХК «Гвардия» (Московская область), СХК «Союз» (Владивосток), а также сборные команды Санкт-Петербурга, Москвы, Самарской и Сахалинской областей. Решающие игры турнира за призовые места пройдут 6 сентября.

Турнир организован Паралимпийским комитетом России и общероссийским общественным движением «Здоровое Отечество» при поддержке министерства спорта России и министерства физической культуры и спорта Приморского края в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Соревнования проходят в многофункциональном концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена» во Владивостоке в рамках спортивной программы Восточного экономического форума с 4 по 6 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.