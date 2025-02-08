Подмосковная фигуристка Елена Костылева выиграла первенство России среди юниоров

Елена Костылева представляет Училище олимпийского резерва № 1 Московской области, а также Академию фигурного катания «Ангелы Плющенко». В рамках своего выступления дебютного выступления на первенстве России она показала лучший результат и заняла высшую ступень пьедестала в одиночном катании с произвольной программой. Второе и третье места заняли спортсменки из Москвы.

В рамках своей произвольной программы Елена Костылева выполнила тройной аксель и три четверных прыжка: четверной тулуп, сольный сальхов и сальхов в комбинации с двумя двойными акселями. Также спортсменка обновила личные рекорды в произвольной программе.

«Эмоции зашкаливают, я даже не знаю, как этим поделиться. Очень рада, что смогла так откатать и показать прокат, как на тренировке. Близко к идеалу, но не идеально. Есть что дорабатывать. Пока что это главный мой успех в карьере. Чувствую, что смогла показать прокат, как и хотела. Но тулупом я недовольна, сделала помарку, которая не нужна была. Но довольна и рада этому опыту. Вообще, не думала о том, какое место я займу», — приводит слова Елены Костылевой Федерация фигурного катания на коньках России.

В произвольной программе в одиночном катании в рамках первенства России состязались 18 спортсменок. Соревнования проходят с 6 по 8 февраля 2025 года в Саранске. Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», - сказал он.