Подмосковная фехтовальщица выиграла золото на играх БРИКС

сегодня в 11:55

Спортсменка из Подмосковья завоевала золотую медаль по фехтованию в рамках международных игр стран БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Вторую золотую медаль команде фехтовальщиков региона принесла Татьяна Гудкова в личном первенстве среди женщин в дисциплине «шпага». Второй стала спортсменка Милен Бавуге Хабимана, представляющая Россию. Третью ступень пьедестала разделили россиянка Айзанат Муртазаева и белорусская шпажистка Александра Цуркая.

«Золото» Гудковой стало четвертой медалью представителей региона в виде спорта «фехтование» в рамках игр БРИКС.

Накануне в личных соревнованиях шпажистов золотую медаль выиграл Георгий Бруев. Рапиристка из Московской области Анна Соловьева стала серебряным призером турнира. Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян завершила свое выступление в соревнованиях саблисток на третьем месте.

Соревнования по фехтованию в рамках игр БРИКС проходят с 19 по 22 июня в спортивном комплексе «Санкт-Петербург» в городе Казань.

Игры БРИКС — ежегодные мультиспортивные соревнования между государствами-участниками экономической группы БРИКС. В рамках российского председательства в объединении БРИКС игры 2024 года было решено провести в г. Казани. В столицу Республики Татарстан приехали более 4 тысяч спортсменов из 90 стран, чтобы разыграть медали в 27 видах спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.