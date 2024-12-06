Подмосковная биатлонистка Зырянова впервые стала победительницей этапа Кубка РФ

Представительница Московской области Анастасия Зырянова завоевала свою первую золотую медаль в женском спринте на 7,5 км в рамках II этапа Кубка России по биатлону, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

«Это моя лучшая гонка в карьере. Первая победа в Кубке России. Но, надеюсь, что мои лучшие гонки еще ждут меня впереди. Сегодня при выходе на трассу мне мой тренер сказал, что сегодня как раз мои погодные условия, так и вышло. Начало сезона выдалось очень тяжелым, но в этом году мне удается набирать форму от гонки к гонке. Надеюсь, что к концу сезона мне удастся еще добавить», — поделилась эмоциями Анастасия Зырянова.

​Подмосковная спортсменка на огневых рубежах не допустила ни одного промаха, преодолела дистанцию 7,5 км за 21 минуту и 50,7 секунды. Второе место с отставанием в 20,3 секунды заняла Полина Плюснина из Ямало-Ненецкого автономного округа, которой также удалось отстрелять на «ноль». Третьей стала биатлонистка из Новосибирской области Анастасия Гришина. Ее отставание от победительницы гонки составило 22,7 секунды.

Победа в спринте позволила Анастасии Зыряновой попасть в топ-10 общего зачета Кубка страны.

​Второй этап Кубка России по биатлону проходит с 6 по 8 декабря в городе Ханты-Мансийск.

Турнир проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.