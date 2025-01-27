Подмосковная биатлонистка замкнула призовую тройку на этапе Кубка России

Спортсменка из Подмосковья Кристина Резцова завоевала бронзовую медаль на пятом этапе Кубка России по биатлону среди женщин, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковная биатлонистка преодолела дистанцию в 12,5 км за 34 мин 33,4 сек. На четырех огневых рубежах Кристина Резцова допустила два промаха.

Золотую медаль выиграла представительница Свердловской области Наталия Шевченко, которая прошла гонку без штрафных кругов. На второй строчке расположилась спортсменка из Тюмени Виктория Сливко. Всего в масс-старте приняли участие 29 биатлонисток.

Ранее Кристина Резцова стала победительницей спринтерской гонки.

Пятый этап Кубка России по биатлону прошел в Демине (Ярославская область). Соревнования прошли в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.