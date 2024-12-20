Подмосковная биатлонистка выиграла спринт на Кубке Содружества

Подмосковная спортсменка Анастасия Халили стала победительницей спринтерской гонки на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону среди женщин, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Халили прошла дистанцию с одним штрафным кругом, преодолев 7,5 км за 20 минут и 55,3 секунды.

«Рада победе, эта гонка далась мне нелегко. Было непростое состояние. К сожалению, я пропускала этап в Ижевске по состоянию здоровья. Немножко переболела после переезда из Ханты-Мансийска, поэтому сегодня гонка была не очень простой для меня», — прокомментировал свое выступление подмосковная биатлонистка корреспонденту «Чемпионата».

21 декабря пройдут мужские и женские гонки преследования. Мужчины стартуют в 9:30 (мск), женщины в 12:30 (мск).

Третий этап Кубка Содружества по биатлону проходит в Чайковском (Пермский край) с 20 по 22 декабря.

Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.