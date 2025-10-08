Подмосковная баскетбольная команда стала победителем всероссийского турнира

Баскетболисты команды «Орбита» из города Дзержинский завоевали золотые медали на всероссийских соревнованиях «Быстрый прорыв», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковные спортсмены в погоне за заветным трофеем провели пять матчей, одержав победу в каждом из них. В финале турнира подопечные Максима Егорова взяли верх над соперниками из московского «Динамо».

​«Мы уже третий раз выходим в финал этих соревнований, но взять золото удалось только сейчас. Ребята боролись за каждый мяч практически в каждом эпизоде игры. Приятно, что наш подмосковный коллектив дал бой сильнейшим командам Москвы. Боевой настрой и уверенность в своих силах позволили достичь желаемого результата», — поделился эмоциями главный тренер команды «Орбита» Максим Егоров.

​Золотых наград турнира удостоились: Елисей Князев, Денис Генералов, Егор Коротков, Егор Нурдинов, Артем Шиманов, Дамир Хайруллин, Роман Донодин, Георгий Кича, Александр Овечкин, Семен Пушкарев, Александр Саркисян, Глеб Шемякин, Матвей Шумилов, Артем Карпенко, Борис Николаев и Григорий Медведко.

​Всероссийские соревнования по баскетболу «Быстрый прорыв» среди команд 2014 года рождения проходил со 2 по 6 октября на столичной спортивной базе «Олимпийские надежды».

Турнир состоялся в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.