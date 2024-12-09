Подмосковная 91-летняя спортсменка выступила на чемпионате России

91-летняя коломчанка Людмила Акинфеева выступила на чемпионате России среди ветеранов по настольному теннису, которые завершились в городе Кстово Нижегородской области. 550 спортсменов, самому молодому из которых — 40 лет, из тридцати регионов страны сражались за победу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Людмила Юрьевна занимается спортом с 1955 года. Сейчас теннисистка выступает в возрастной категории «80 лет и старше» и несмотря на годы, принимает участие в выездных соревнованиях, в том числе, федерального уровня. А еще спортсменка активно участвует в работе коломенского клуба «Активное долголетие».

«Ее стойкость и страсть к спорту напоминают, что возраст — это всего лишь цифра, а настоящая сила заключается в нашем желании двигаться вперед и достигать новых высот», — отметили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.