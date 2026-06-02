Подмосковье завоевало 8 медалей на играх в Калининграде

Спортсмены Московской области выиграли восемь медалей на X Российско-Китайских молодежных летних играх, которые прошли с 24 по 31 мая в Калининградской области. В активе региона также две победы в матчевых встречах по борьбе и самбо, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В составе сборной России выступили 14 спортсменов из 10 муниципалитетов Подмосковья. Они представляли семь видов спорта: бокс, баскетбол, бадминтон, самбо, спортивную борьбу, настольный теннис и ушу.

Золотую медаль в боксе в весовой категории до 57 кг завоевала Ксения Андреева из Чехова, победив представительницу Китая единогласным решением судей. Сборная России по боксу выиграла общекомандный зачет со счетом 8:1. Победу в баскетбольном турнире одержала национальная команда, в составе которой выступали спортсменки из Видного Василиса Кочетова, Анна Ким и Мелания Матвиенко. В финале россиянки обыграли сборную Китая со счетом 89:54.

Серебряные медали по бадминтону завоевали Захар Кель из Кратово, Марина Тарасова из Щелкова и Илья Козловский из Орехово-Зуева. Еще два серебра принесли ушуисты из Люберец Ярослав Жевлаков и Екатерина Минеева. Второе место в командном турнире по настольному теннису заняла сборная России с участием Есении Широковой из Химок. Бронзу в личном зачете выиграла бадминтонистка Василиса Ицкова из Воскресенска.

В матчевой встрече по спортивной борьбе сборная России победила команду Китая. Подмосковье представляли Арсений Исмаилов и Рамазан Гаджиомаров из Подольска. В командной встрече по самбо россияне обыграли сборную Калининградской области со счетом 7:0. В составе команды выступил Отарий Гиоргадзе из Королева.

Всего в Играх приняли участие более 700 спортсменов из России и Китая в возрасте от 11 до 20 лет. Было разыграно 12 комплектов наград. По итогам турнира сборная России завоевала 57 золотых, 35 серебряных и 5 бронзовых медалей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.