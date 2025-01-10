Подмосковье заняло второе место чемпионата России по мини-футболу среди врачей

XI чемпионат России по мини-футболу среди врачей проходил с 4 по 5 января в Москве, в двух возрастных категориях — без ограничений и для врачей старше 40 лет, благодаря чему собрал свыше 400 спортсменов разных поколений — это 27 команд из 24 регионов, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Проведению чемпионата значительно способствовал двухкратный чемпион мира по футболу среди врачей в категории masters, главный врач Королевской больницы, член президиума Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Эдуард Шпилянский, который изначально обратился к председателю профсоюза Анатолию Домникову с предложением об организации турнира.

Центральный комитет идею поддержал и выступил главным организатором чемпионата вместе с Профсоюзом работников здравоохранения г. Москвы и Ассоциацией врачей-любителей футбола. Московская областная организация Профсоюза в лице председателя Нины Суслоновой также приняла участие в церемонии открытия.

«Турнир прошел на высшем уровне. Все, начиная от площадки и заканчивая организацией питания спортсменов и болельщиков, было сделано профессионально и с душой. В категории 40+ Московская область сыграла с Астраханской и Вологодской областями, Забайкальским краем, Москвой, Южным федеральным округом и Смоленской областью. С последними мы боролись за золото, но уступили коллегам со счетом 0:2, став серебряными призерами турнира. Складывается хорошая традиция быть в числе лидеров, ведь в прошлом году наша команда заняла первое место в турнире по мини-футболу в Уфе. В этом году мы вместе провели грандиозное событие для всех медработников отрасли, а также показали высокий спортивный уровень нашего региона», — поделился впечатлениями Эдуард Шпилянский.

В категории без ограничений чемпионом стала команда Твери, второе место у Санкт-Петербурга, бронзу завоевала сборная Москвы. При этом, одним из самых неожиданных событий чемпионата стал товарищеский матч врачей против их пациентов. В этот раз пациенты преподнесли сюрприз, одержав уверенную победу со счетом 4:1.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.