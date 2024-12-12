В течении 2024 года Всероссийский фестиваль «Борьба — в школу» проходил в 53 регионах России. В нем приняли участие более 12 тысяч юных спортсменов, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

На финальные соревнования в Центр современного пятиборья «Северный» в Москве приехали 700 лучших борцов в возрасте 11-13 лет.

«Фестиваль по спортивной борьбе среди школьников мы проводили впервые. Участие в соревнованиях приняли команды, которые занимаются спортивной борьбой у себя в школах. Это то, что мы называем школьный спорт», — рассказала федеральный координатор партпроекта «Детский спорт», депутат Госдумы, трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

В первый день 400 мальчиков состязались в вольной борьбе. Во второй день — 200 юношей соревновались в греко-римской борьбе, 150 девушек — в вольной борьбе.

По результатам выступления трёх стилей борьбы команда из Московской области выиграла первое общекомандное место, и набрала 184 очка, в то время как команда, занявшее 2 место — 133 очка.

А что касаемо личных зачетов — в греко-римской борьбе в категории до 38 килограммов не было равных Атешу Бадалову. В весе до 70 килограммов серебро у Александра Боронина, а в категории до 44 килограммов на третью ступеньку пьедестала почета поднялся Рамиль Тагиев.

Вольная борьба тоже принесла награды. В категории до 70 килограммов серебряную медаль завоевал Даниил Пасека, а в весе до 64 килограммов бронза у Тимофея Сайганова.

В женской борьбе в весе до 48 килограммов команде Подмосковья удалось заработать две медали: у Анны Ендеровой второе место, а у Ульяны Симаковой — третье. В категории до 60 килограммов бронзовым призером стала Татьяна Жестовских.

«Московская область известна своими спортивными традициями, сильными школами по разным видам спорта. Мы, в свою очередь, стараемся развивать инфраструктуру и создавать условия для подготовки новых чемпионов», — подытожил Министр спорта Московской области, региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» Дмитрий Абаренов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему