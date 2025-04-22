Подмосковье вышло в полуфинал конкурса проектов в сфере любительского спорта

Проект ОФСОО «Федерации килы России» под названием «Кила — национальный спорт России» вышел в полуфинал во Всероссийском конкурсе проектов в сфере любительского спорта «Ты в Игре», организованном министерством спорта Российской Федерации и АНО «Национальные приоритеты», пройдя отбор из более 5 тыс. участников, и претендует на дальнейшую победу. Данный проект подан от Московской области в категории «Масштаб», сообщает пресс-служба федерации.

Страница проекта «Кила — национальный спорт России» на сайте конкурса «Ты в игре».

Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация килы России» с 2015 года занимается развитием килы — командной контактной игры с мячом, созданной на основе одноименной старинной русской игры, письменное описание которой появляется еще в 1862 году.

Целями Федерации килы России являются развитие, распространение и популяризация килы, повышение роли килы во всестороннем и гармоничном развитии личности, укрепление здоровья граждан и пропаганда здорового образа жизни, сплочение общества за счет сохранения и развития национальной культуры, традиционных ценностей и отечественных физкультурно-спортивных традиций.

Кила — это современный спорт, который выполняет важную миссию по сохранению и передаче нашей культурной идентичности следующим поколениям. Это дух, характер и традиции русского народа, выраженные в состязательной форме. С помощью килы и ее повсеместного распространения мы стремимся укрепить суверенитет России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.