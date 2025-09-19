Подмосковье примет Всероссийский фестиваль по инновационным видам спорта «Победа»

В Раменском муниципальном округе с 24 по 28 сентября состоится всероссийский фестиваль по инновационным видам спорта «Победа», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Масштабный фестиваль пройдет в спорткомплексе «Борисоглебский» и объединит свыше 1 000 представителей учащейся молодежи со всей России в возрасте от 16 до 25 лет.

​В спортивную программу фестиваля войдут три дисциплины: спортивное программирование, гонки дронов и фиджитал-стрельба.

​На соревнованиях по спортивному программированию команды выявят сильнейшего в разделе «программирование систем информационной безопасности». Участникам предстоит решить алгоритмические задачи на время. Важны логика, скорость написания кода и командное взаимодействие. Победа зависит от нестандартных решений и умения мгновенно исправлять ошибки.

​Турнир по гонкам беспилотных воздушных судов тоже пройдет в командном формате. В стартах примут участие владельцы летательных аппаратов класса 75 мм, развивающие скорость до 70 км/ч. Пилоты будут управлять FPV-дронами по трассе с препятствиями, исход решат доли секунды, реакция и точность движений.

​Фиджитал формат на фестивале будет представлен состязаниями по «двоеборью-тактической стрельбе». Сначала команды сражаются в симуляторе боевых действий «CS2», затем проверяют свои силы в лазертаге. Это уникальная комбинация, где важны и киберспортивные навыки, и физическая подготовка. Итог определяется суммой результатов.

​Кроме того, в рамках фестиваля пройдут мастер-классы по игре с дронами в баскетбол — «дрон баскетбол», гжельской росписи и плетению маскировочных сетей. На протяжении всех дней фестиваля будут работать зоны активностей: интерактивная «фиджитал-книга», робот-помощник «промобот», 3D-принтер, зона виртуальных симуляторов и развлечений, квесты, VR-страйкбол, VR-тир, интерактивный симулятор танцев, тренажер для управления беспилотников и другие.

​Вместе с тем состоятся круглые столы и исторические выставки о народных подвигах времен Великой Отечественной войны и о героях специальной военной операции, а также другие мероприятия, посвященные 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества.

​Для зрителей необходима обязательная регистрация по ссылке на официальном сайте фестиваля.

​Ознакомиться с подробностями о фестивале можно в официальном телеграм-канале мероприятия.

​Дата проведения — с 24 по 27 сентября по адресу: г. Раменское, улица Махова, дом № 18/1, спортивный комплекс «Борисоглебский».

​Фестиваль «Победа» проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России» и организован министерством спорта РФ, министерством физической культуры и спорта Московской области, федерацией спортивного программирования России, федерацией гонок дронов России, всероссийской федерацией фиджитал-спорта и российским студенческим спортивным союзом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.