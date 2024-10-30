Подмосковье примет чемпионат России по боксу среди женщин

Чемпионат России по боксу среди женщин пройдет в городском округе Серпухов со 2 по 9 ноября. Турнир станет юбилейным: в этом году он состоится уже в 25-й раз, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

По количеству представителей дисциплины юбилейный чемпионат претендует на исторический рекорд: заявки на участие подали 185 спортсменок из 50 регионов России. Призовой фонд чемпионата составляет 24 миллиона рублей. Бои чемпионата России будут транслироваться на телеканалах «Матч. Боец» и «Матч. Страна».

Серпухов уже второй раз принимает престижный боксерский турнир. Ровно 20 лет назад в Подмосковье проходили состязание сильнейших спортсменок страны. Тогда чемпионками стали Елена Сабитова и Софья Очигава, Елена Карпачева и Юлия Немцова, Ирина Синецкая и Ольга Славинская, Наталья Рагозина и Мария Яворская — спортсменки, которые стояли у истоков женского бокса в России и побеждали на крупнейших турнирах международной арены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.