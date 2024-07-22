Подмосковье примет 4 старта кубка чемпионов Swimcup по плаванию на открытой воде

До конца лета в Подмосковье пройдет серия из четырех заплывов на открытой воде для любителей и профессионалов в рамках первого в России международного кубка чемпионов Swimcup, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Первые соревнования состоятся уже 28 июля на Клязьминском (Пироговском) водохранилище в городском округе Мытищи. Следующий заплыв пройдет 11 августа на Пестовском водохранилище городского округа Пушкинский. Затем любители плавания соберутся в Красногорске на пляже Рублево в акватории бухты Живописная. Старт заключительному летнему турниру будет дан 31 августа на Озернинском водохранилище Рузского городского округа.

​Ознакомиться с более подробной информацией и зарегистрироваться на один из заплывов серии можно на официальном сайте мероприятия.

​«Нас ждет увлекательное развитие летнего сезона. Большое внимание сосредоточено на стартах в Московской области, которые традиционно собирают сильнейших участников из разных регионов страны благодаря транспортной доступности и красоте локаций. Заплывы на живописных локациях Подмосковья особенно любимы поклонниками плавания. Этот сезон можно назвать одним из самых ярких за все время существования стартов Swimcup. Невероятно интересно наблюдать за противостоянием профессионалов, опытных любителей и заряженных энергией новичков», — прокомментировал организатор Кубка чемпионов Swimcup, многократный чемпион мира и Европы по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко.

​На территории Московской области в текущем летнем сезоне прошло уже три турнира Кубка чемпионов Swimcup, которые собрали суммарно более 1 500 любителей плавания. В заплывах принимали участие признанные спортсмены: чемпион мира в категории «мастерс» Дмитрий Филиппов, чемпион России Дмитрий Баренин, серебряный призер чемпионата России на короткой воде Денис Гладченко, заслуженный мастер спорта Анна Артемова и многие другие.

​Старты международной серии «Swimcup» на территории Московской области традиционно проходят при поддержке министерства физической культуры и спорта региона и в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

​Серия заплывов в 2024 году стала частью проекта «Суперлига Подмосковья». На сайте проекта можно обменять на накопленные баллы скидочный купон для регистрации на старты «Swimcup». Узнать подробное о проекте можно на сайте: СУПЕРЛИГАМО.РФ.

Возрастное ограничение для участия: 14+. Возрастное ограничение для зрителей: 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.