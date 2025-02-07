Подмосковье представят 14 спортсменов на Кубке России по плаванию

Московскую область на предстоящем Кубке России по плаванию будут представлять 14 спортсменов, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В соревнованиях среди женщин выступят семь спортсменок: Алексия Абсалямова (г. о. Пушкинский), Дарья Баркашева (г. о. Балашиха), Софья Буркова (г. о. Электросталь), Ника Кбеян (г. о. Пушкинский), Ева Тухтасынова (г. о. Пушкинский), Анна Чернышева (Московская/Калужская обл.) и Евангелина Шейнина (г. о. Электросталь).

В мужских состязаниях регион представят также семь пловцов: Евгений Рылов (Ленинский г. о.), Федор Беляев (г.о. Электросталь), Даниил Волков (г. о. Пушкинский), Иван Казакевич (г. о. Пушкинский), Александр Королев (г. о. Пушкинский), Александр Милкин (г. о. Пушкинский) и Илья Шестаков (г. о. Пушкинский).

Спортсмены Московской области будут соревноваться в дисциплинах «брасс», «баттерфляй», «комплексное плавание», «на спине» и «вольный стиль» на различных дистанциях.

Всего на первый этап Кубка России заявлено 450 участников из 43 регионов России. Соревнования пройдут с 19 по 20 февраля в Калининграде. Второй этап состоится 29 и 30 апреля в Южно‑Сахалинске, а третий — в Сургуте 3–4 мая. Финал соревнований примет Казань 23–28 июля. Конкуренцию сильнейшим российским пловцам составят известные спортсмены из Белоруссии.

Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.