Подмосковье на чемпионате России по мини-футболу представят четыре команды

​В чемпионате России по мини-футболу в формате 8×8 примут участие четыре команды из Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Турнир состоится с 1 по 6 ноября в городе Сочи на полях спорткомплекса «Территория спорта». За золотые медали чемпионата страны будут бороться 112 сильнейших команд из 85 регионов РФ. Подмосковный регион представят коллективы: действующий чемпион России — клуб «Комбинат» из г. о. Домодедово, серебряный призер прошлого национального чемпионата — команда «Домодедово», команда «СОБР» из г. о. Мытищи и подольский футбольный клуб «Розгруз».

Данные соревнования — это один из самых масштабных проектов РФС по количеству и географии участников. Одновременно на чемпионате будут присутствовать более 2,5 тысяч спортсменов. В отборочных региональных соревнованиях приняли участие свыше 1,2 тысячи команд. Турнир начнется с матчей группового этапа, после которых определятся участники стадии плей-офф.

​«Чемпионат России — крупнейшее футбольное соревнование в нашей стране, которое пройдет уже в третий раз. За три года формат 8×8 вышел на новый уровень популярности и развития. Это стало следствием работы, проделанной в предыдущих сезонах. В этом году в региональных отборочных турнирах сыграли больше 20 тысяч футболистов, и в Сочи приедут сильнейшие из них, в том числе — действующий чемпион России в формате 8×8, подмосковный „Комбинат“. Нас ожидают насыщенные шесть игровых дней — матчи одновременно пройдут на шести полях, команды проведут 224 встречи. Желаю всем удачи!» — прокомментировал руководитель отдела взрослого массового футбола РФС Егор Тарадин.

​Все матчи чемпионата будут транслироваться в прямом эфире в сообществе «Массовый футбол России» в «VK». Там же можно будет найти всю информацию о турнире, календарь, расписание, фото- и видеоконтент с игр.

​Кроме того, параллельно с мини-футбольным чемпионатом 4 ноября пройдет турнир болельщиков клубов РПЛ и ФНЛ, участвующих в Кубке России по футболу 2024-2025. Матчи турнира болельщиков также будут проходить на полях «Территории спорта». А 6 ноября состоится гала-матч с участием амбассадоров РФС, медиафутболистов и организаторов турнира против сборной команды лучших игроков чемпионата. Также на протяжении всех соревновательных дней для участников и гостей предусмотрена развлекательная программа с различными футбольными испытаниями, конкурсами, музыкальным сопровождением, а также автограф-сессия звёздных игроков.​

​Чемпионат России по мини-футболу 8×8 пройдет в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.