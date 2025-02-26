Подмосковье 27 февраля примет фестиваль-форум «О спорт, ты МИР!»

В Подмосковье 27 февраля состоится фестиваль-форум «О спорт, ты МИР!». Мероприятие пройдет в рамках проекта «ЖИТЬ АКТИВНО!», направленного на интеграционные мероприятия лиц с ограниченными возможностями здоровья и ветеранов специальной военной операции, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Участниками и почетными гостями фестиваля станут спортсмены-паралимпийцы из России и Белоруссии, выступавшие на Играх в Ванкувере (2010 год), в Лондоне (2012 год), в Сочи (2014 год) и в Париже (2024 год). В мероприятии также примут участие ветераны СВО, получившие ранения при выполнении поставленных задач и проходящие лечение в подмосковных реабилитационных центрах.

В рамках фестиваля пройдут соревнования по дисциплинам бочча, джакала, корнхолл, напольный керлинг, настольный теннис и дартс. Кроме того, состоятся мастер-классы по фехтованию на колясках и армрестлингу.

​Гости форума смогут ознакомиться с современными образцами технических средств реабилитации и новейшим адаптивным спортивным оборудованием. Также все желающие смогут посетить панельную дискуссию, фотовыставку и презентацию адаптивной спортивной одежды.

​Дата и время проведения фестиваля-форума — 27 февраля, с 12:00 до 16:00.

​Место проведения: Московская область, городской округ Пушкинский, 33-й км автодороги М-8 Холмогоры, строение 18, торговый центр «Акварель».

​Торжественная церемония открытия фестиваля-форума состоится 27 февраля в 12:00 в торговом центре «Акварель».

​Организатором мероприятия является Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница». Фестиваль-форум «О спорт, ты МИР!» проводится при поддержке Фонда президентских грантов и в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.