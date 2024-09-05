Почти 700 спортсменов смогут заниматься в ФОКе Раменского после реконструкции

Замглавы Раменского округа Владимир Каменских принял участие в церемонии открытия физкультурно-оздоровительного комплекса спортивной школы «Раменское» на Крымской, 13 после реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Спортшкола начала свою деятельность в физкультурно-оздоровительном комплексе в июле 2021 года. В его основные залы зашли такие виды спорта, как:

эстетическая гимнастика;

теннис;

дзюдо;

художественная гимнастика.

В тренажерном зале проходят силовую подготовку отделения хоккея, волейбола, бадминтона, лыжных гонок и баскетбола.

«Безусловно, после ремонта ФОК стал намного функциональнее и современнее. Теперь в комплексе могут заниматься до 700 спортсменов, после реконструкции здесь появились секции волейбола и баскетбола», — сообщил Каменских.

В праздничной атмосфере на церемонии тренерам и преподавателям вручили заслуженные награды. Замглавы Раменского городского округа уверен, что спортсмены по достоинству оценят созданные для них условия и еще не раз порадуют нас своими победами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.