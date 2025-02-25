Почти 500 спортсменов приняли участие в соревнованиях «Лыткаринская лыжня»

В городском округе Лыткарино на новой всесезонной лыжероллерной трассе Волкуша состоялись традиционные соревнования «Лыткаринская лыжня». Порядка 500 спортсменов из Подмосковья, Москвы, Пензы и Тулы приняли участие, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для каждой возрастной группы организаторы подготовили разные по протяженности дистанции от 1 до 5 километров.

Для многих спортсменов гонка стала настоящей семейной традицией, вместе с родителями на старт вышли и дети. В первенстве приняли участие лыжники в возрасте от 8 до 77 лет. Победители и призеры награждены кубками, медалями и дипломами.

Специально для соревнований за 2 недели до начала подготавливали трассу: работали снежные пушки и трамбовали специальные машины.

Лыжная трасса в Лыткарине открыта ежедневно и бесплатно. Погодные условия еще позволяют встать на лыжи в уникальном лесопарке Подмосковья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье – регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.