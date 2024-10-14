Почти 160 спортсменов приняли участие в XII боксерском турнире Электростали
Фото - © Администрация г.о. Электросталь
С 10 по 13 октября 2023 года в городском округе Электросталь состоялся XII боксерский турнир, посвященный памяти основателя города Николая Второва, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Это знаковое событие собрало 158 юных боксеров, представляющих 22 города Московской области, а также участников из Москвы, Ростовской области и Донецкой народной Республики.
Спортсмены из олимпийского резерва «Электросталь» были представлены в числе десяти участников.
В результате на высшую ступень пьедестала поднялись Ярослав Кирсанов (в весовой категории 46 кг) и Семен Улаханов (в весовой категории 54 кг).
На втором месте оказались Андрей Беляков в весовой категории 63 кг и Артур Тонеян в категории свыше 80 кг.
Замкнули тройку призеров Станислав Косов (вес до 66 кг) и Андрей Платонов (вес до 63 кг).
Турнир стал значимым событием для местной спортивной общественности и способствовал обмену опытом между молодыми боксерами.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.
Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.