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Почти 160 спортсменов приняли участие в XII боксерском турнире Электростали

С 10 по 13 октября 2023 года в городском округе Электросталь состоялся XII боксерский турнир, посвященный памяти основателя города Николая Второва, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Это знаковое событие собрало 158 юных боксеров, представляющих 22 города Московской области, а также участников из Москвы, Ростовской области и Донецкой народной Республики.

Спортсмены из олимпийского резерва «Электросталь» были представлены в числе десяти участников.

В результате на высшую ступень пьедестала поднялись Ярослав Кирсанов (в весовой категории 46 кг) и Семен Улаханов (в весовой категории 54 кг).

На втором месте оказались Андрей Беляков в весовой категории 63 кг и Артур Тонеян в категории свыше 80 кг.

Замкнули тройку призеров Станислав Косов (вес до 66 кг) и Андрей Платонов (вес до 63 кг).

Турнир стал значимым событием для местной спортивной общественности и способствовал обмену опытом между молодыми боксерами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.