Почти 100 товарищеских игр по волейболу провели в онкодиспансере Подмосковья в 2024 году

В современном мире, где профессиональная деятельность зачастую отнимает у людей все свободное время, становится особенно важным находить возможности для отдыха и восстановления. Медицинский персонал — это та категория специалистов, которая нуждается в таких возможностях, как никто другой. Благодаря поддержке первичной профсоюзной организации медучреждения проведение товарищеских игр по волейболу среди сотрудников Московского областного онкологического диспансера становится не просто спортивным событием, а настоящим праздником здоровья и командного духа. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Каждая игра проходила в атмосфере дружелюбия и взаимоподдержки. Несмотря на соревновательный характер, участники старались не только показать свои лучшие спортивные навыки, но и поддерживать друг друга. Ведь для сотрудников областного онкодиспансера важно не только побеждать, но и уметь работать в команде, что напрямую отражается на их профессиональной деятельности», — поделился председатель первичной профсоюзной организации областного онкодиспансера Борис Скибенко.

Главная цель таких игр — укрепление дружеских связей между коллегами, развитие командного духа и популяризация здорового образа жизни среди медицинского сообщества, также это отличная возможность отвлечься от повседневных забот и зарядиться позитивной энергией.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.