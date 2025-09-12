Почетный гражданин Подмосковья, фигуристка Ирина Роднина отмечает день рождения
В пятницу почетный гражданин Подмосковья, выдающаяся советская фигуристка Ирина Роднина отмечает день рождения. Ей исполняется 76 лет.
Роднина за время своей карьеры ни разу не проиграла на международных соревнованиях. Она является трехкратной олимпийской чемпионкой, десятикратной чемпионкой мира. Кроме того, Роднина — российский общественный и государственный деятель, депутат Госдумы V–VIII созывов от партии «Единая Россия», член совета при президенте РФ по физической культуре и спорту с 2002 по 2012 гг.
Ирина Роднина отдала спорту высших достижений 36 лет жизни, популяризируя и прославляя российскую школу фигурного катания во всем мире. После окончания спортивной карьеры занялась тренерской и преподавательской работой, а также активной общественной деятельностью.
С 2016 года возглавляет региональную общественную организацию «Федерация фигурного катания на коньках Московской области» — одну из самых больших федераций в России. За время работы Родниной увеличилось представительство спортсменов Московской области в сборной России и было заслужено право представлять Россию на чемпионате мира среди юниоров 2019 года. Команда Подмосковья заняла третье место на спартакиаде учащихся России. В 2019 году сборная команда области выиграла зональные первенства России среди юношей и девушек младшего и старшего возраста.
При участии Родниной в области активно развивается массовый спорт — количество коллективов, занимающихся спортивным балетом на льду, увеличилось в 3 раза. Проводится многоэтапный фестиваль по массовым танцам и спортивному балету на льду. Ведется работа по соцпроектам: обучение фигурному катанию детей из детских домов и работа с людьми пожилого возраста, проводятся обучающие семинары по синхронному катанию на коньках, одиночному катанию, танцам на льду.
Родилась 12 сентября 1949 года в Москве. Роднина окончила Государственный центральный ордена Ленина институт физической культуры в 1974 г. Трудовую деятельность начала в ЦСКА в 1965 г. С 1965 по 1981 гг. — член сборной команды СССР. С 1981 по 1987 гг. — тренер сборной команды СССР. С 1987 по 1990 гг. — преподаватель Государственного центрального ордена Ленина института физической культуры. С 1990 по 2002 гг. — тренер в Лейк Эрроухед (США). С 2005 по 2007 гг. — член Общественной палаты РФ. С 2008 г. по настоящее время — депутат Госдумы V–VII созывов.
Она награждена орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного знамени, орденом Дружбы, орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней. Заслуженный мастер спорта СССР.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в 2019 году присвоил спортсменке звание «Почетный̆ гражданин Московской области».