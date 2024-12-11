Победителями и призерами по единоборству стали спортсмены из Чехова

В Подмосковье в канун Дня Героев Отечества прошел межрегиональный турнир по рукопашному бою «Герои Отечества», посвященный участникам специальной военной операции. Это мероприятие собрало множество спортсменов и зрителей, подчеркивая важность патриотизма и спортивного единства, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Всего в рамках турнира провели 15 видов единоборств, среди которых тхэквондо, бокс, греко-римская и вольная борьба, тайский бокс, армейский и рукопашный бои, кикбоксинг, каратэ, киокусинкай, кудо, дзюдо, панкратион и самбо. Такое разнообразие дало возможность участникам продемонстрировать свои навыки и получить бесценный опыт.

Воспитанники «Центра развития творчества детей и юношества» городского округа Чехов показали отличные результаты и завоевали пять медалей: Иван Иванов и Артем Леснов стали победителями, заняв 1 место, Тимур Леснов получил 2 место, а Денис Моисеев и Никита Гордеев завоевали 3 места.

Турнир собрал около 8000 спортсменов в возрасте от 8 до 21 года из 25 городов России, что подчеркивает высокий интерес к единоборствам и здоровому образу жизни среди молодежи. Участие в таких мероприятиях важно для формирования гражданской позиции и физической культуры у подрастающего поколения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.