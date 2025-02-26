Победителя чемпионата по хоккею определили в Подольске

Церемония торжественного закрытия чемпионата состоялась на малой арене Ледового дворца «Витязь». В ней приняли участие председатель Совета депутатов городского округа Подольск Алексей Никулин, президент Федерации хоккея округа Константин Воршев, мама Дмитрия Тараева — Александра Тараева, а также депутаты, ветераны и представители подольского хоккея, участники специальной военной операции.

Победителем в четвертый раз в истории чемпионата стала команда «Авангард-Шепчинки». Хоккеисты одержали 10 побед в 12 играх. Второе место у триумфатора прошлого сезона — ХК «Родина», третье — у «Руси».

Лучшим бомбардиром (гол + пас) стал Владислав Бойко из «Руси», набравший 23 очка (7 голов и 16 передач) за 7 игр. Титул самого надежного вратаря остается за Денисом Череповым из «Авангарда». Больше всех шайб забросил также игрок «Авангарда» — нападающий Максим Янченко: 16 голов в 9 играх.

«Тараев принимал участие в этих состязаниях и выступал за команду «Родина». В хоккей играют настоящие мужчины, которые в любой момент готовы встать на защиту Родины, как это сделал Тараев. Будем достойны его памяти! Пусть его пример вдохновляет нас на добрые дела и победы!» — сказал Никулин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.