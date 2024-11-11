сегодня в 17:12

Спортсмен из Долгопрудного победил в областном первенстве по фехтованию

В Химках завершилось кадетское первенство Московской области по фехтованию на шпагах. Среди юношей до 18 лет за медали сражались 54 спортсмена из разных подмосковных городов — Химки, Дубна, Воскресенск, Звенигород, Лобня, Руза, Бронницы, Видное, Истра, сообщила пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный.

Долгопрудный на этом турнире достойно представил воспитанник Спортивной школы округа Григорий Гордиенко. В упорной борьбе он стал победителем соревнований, обыграв даже кандидатов в мастера спорта.

Второе место занял спортсмен из Воскресенска, третье место поделили шпажисты из Бронниц и Воскресенска.

Григорию 16 лет, фехтованием он занимается всего 4 года.

Для Спортивной школы Долгопрудного это не первая победа за последние несколько дней. Чуть ранее на Всероссийских соревнованиях по фехтованию на шпагах победила мастер спорта России Анастасия Забелина, став лучшей среди 166 участниц турнира.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», - сказал он.