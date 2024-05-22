Победитель I этапа Кубка мира по шашкам провел сеанс игры в Подмосковье

В Подмосковье прошел сеанс одновременной игры по шашкам на 17 досках с победителем I этапа Кубка мира Иваном Илясовым, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Мероприятие состоялось в рамках первенства Московской области по стоклеточным шашкам.

В сеансе одновременной игры приняли участие более 40 человек из Щелкова, Электростали, Коломны, Одинцова, Королева и Звездного городка.

Перед началом турнира Иван Илясов напомнил участникам основные правила игры и сделал 17 рукопожатий с каждым соперником.

«Многие из участников — родители спортсменов, они играют заметно сильнее, чем те взрослые, кто практиковался последний раз в детстве. Но выиграть никому так и не удалось. Однозначно, считаю важными подобные инициативы по проведению мероприятий по шашкам для любителей и всегда, с радостью, принимаю участие, если позволяет время и нагрузка в институте», — поделился Иван Илясов.

В рамках первенства Московской области сильнейшие шашисты Подмосковья сразились за звание чемпиона. Среди участников турнира — призер первенства России по стоклеточным шашкам 2023 года Полина Бадагуева.

Соревнования по стоклеточным шашкам прошли в четырех возрастных группах. Победителями турнира в категории мальчики и девочки стали Ульяна Змеева (Щелково) и Лавр Вакулко (Электросталь), среди юношей и девушек до 11 лет — Ситора Абдухаликова и Петр Дедков из Звездного городка, среди юношей и девушек до 14 лет — Полина Бадагуева и Макар Поспелов из Щелкова, среди юниоров и юниорок до 20 лет — Мария Гущина (Электросталь) и Евгений Настенко (Щелково).

Почетным гостем мероприятия стал президент федерации шашек России Анатолий Никитин.

«Все спортсмены и любители продемонстрировали высокий уровень мастерства и спортивный дух. Рад, что подобные мероприятия организуются в регионе совместно с соревнованиями: повышается интерес к занятиям спортом, семьи проводят время вместе возрождается русская культура и традиции», — прокомментировал Анатолий Никитин.

Спортивные мероприятия прошли 19 мая в усадьбе Гребнево городского округа Щелково.

Соревнование было проведено в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.