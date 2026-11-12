Пловцы Подмосковья выиграли золото и бронзу на чемпионате России

Иван Гирев и Роман Акимов завоевали золото и бронзу на дистанции 200 метров вольным стилем на чемпионате России по плаванию в 25-метровом бассейне. Турнир прошел с 6 по 11 ноября в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Иван Гирев выиграл заплыв на 200 метров вольным стилем с результатом 1 минута 42,60 секунды. Роман Акимов стал третьим, преодолев дистанцию за 1 минуту 43,33 секунды. Оба пловца представляют областной центр олимпийских видов спорта в Видном. Серебро завоевал спортсмен из Волгоградской области.

Ранее на этом турнире подмосковные пловцы выиграли две серебряные и две бронзовые медали. Иван Гирев стал вторым на дистанции 100 метров вольным стилем, Дарья Рогожинова — на 200 метрах баттерфляем. Герман Зажирский взял бронзу на дистанции 200 метров баттерфляем.

Смешанная команда Московской области заняла третье место в эстафете 4х50 метров вольным стилем. В составе квартета выступили Иван Гирев, Денис Киселев, Елизавета Безродняя и Карина Петросянц.

Чемпионат России по плаванию в 25-метровом бассейне прошел с 6 по 11 ноября в Санкт-Петербурге в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.