Пловцы Подмосковья выиграли 2 медали в первый день Кубка РФ по плаванию

​В первый соревновательный день Кубка России по плаванию среди мужчин и женщин спортсмены из Подмосковья удостоились одной золотой и одной серебряной награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В заплыве среди женщин на 400 м комплексным плаванием лучшее время показала Дарья Рогожинова. Она преодолела дистанцию за 4 минуты и 47,26 секунды, опередив Ирину Кривоногову из Пензенской области и представительницу Волгоградской области Викторию Токареву.

«На 400 метров комплексным плаванием сделала вообще все, что было в моих силах, хотя результат мне не понравился, это не то, что я ожидала. Уже привыкла к тому, что финал сразу в первый день соревнований, отношусь к этому спокойно. Здесь большой комфортный бассейн, выступать приятно», — поделилась эмоциями Дарья Рогожинова.

​Среди мужчин на дистанции 200 м вольным стилем серебряную медаль завоевал Роман Акимов с результатом 1 минута и 46,70 секунды. Чтобы догнать победителя заплыва Мартина Малютина из Омской области, подмосковному пловцу не хватило 0,57 секунды. На третью ступень пьедестала поднялся еще один спортсмен из Омской области Владислав Резниченко.

Менее двух недель назад Дарья Рогожинова стала трехкратной победительницей первенства России по плаванию, которое проходило в Обнинске. Также месяцем ранее она стала чемпионкой международных Игр стран БРИКС.

​Кубок России по плаванию проходит с 23 по 28 июля во Дворце водных видов спорта города Екатеринбурга.

Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.