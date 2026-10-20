Пловцы Ленинского округа выиграли медали на Кубке мира и окружных стартах

Воспитанники центра «Дельфин» из Ленинского округа завоевали более десяти медалей на чемпионате и первенстве Центрального федерального округа в Рузе 14–18 октября и на Кубке мира по плаванию 1–18 октября 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пловцы детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» завоевали более десяти медалей на чемпионате и первенстве Центрального федерального округа в Рузе 14–18 октября и на Кубке мира 1–18 октября 2026 года.

Виктория Таранникова на чемпионате выиграла золото на 200 м комплексным плаванием, серебро на 400 м комплексным плаванием, 200 м брассом и в смешанной эстафете 4 × 50 м, бронзу на 100 м брассом. На первенстве она получила еще две медали. Александр Санин в составе сборной Московской области завоевал серебро в эстафете 4 × 50 м. Обоих подготовила Александра Таранникова.

Арина Демидова победила на первенстве на дистанциях 50 и 100 м вольным стилем и 50 м баттерфляем. Также она завоевала два серебра в эстафетах 4 × 50 м, золото в смешанной кролевой эстафете и кролевой эстафете среди девочек, бронзу в смешанной комбинированной.

Михаил Бояхчан выиграл серебро на 50 м вольным стилем, золото в смешанной комбинированной эстафете и бронзу в смешанной кролевой. Его и Арину Демидову тренирует Геннадий Шишин.

На Кубке мира Иван Гирев завоевал серебро на 200 м вольным стилем и бронзу на 100 м вольным стилем. Его подготовили Андрей Шишин и Ольга Байдалова.

«За каждой медалью — ежедневный труд спортсменов и их тренеров, упорство и вера в результат. Продолжим создавать все условия для развития и поддержки юных спортсменов», — отметила директор центра «Дельфин» Гульнара Романадзе.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.