сегодня в 19:18

Пловцы из Щелково завоевали медали на этапе Кубка «СК Олимп» в Хотьково

Команда Плавательного центра «Нептун» из Щелково успешно выступила на IV этапе Кубка «СК Олимп», который прошёл 29 ноября в Хотьково. Щёлковские спортсмены завоевали полный комплект наград, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 14 городов Подмосковья. Щелково на турнире представляли 30 воспитанников Плавательного центра «Нептун», которые отличились высокими результатами.

Фёдор Скребков завоевал золотую и бронзовую медали. Анна Судакова, Диана Шатиришвили и Александр Матвеев также стали обладателями золотых наград. Варвара Петринa выиграла две золотые медали. Ульяна Конфеткина пополнила копилку команды двумя серебряными наградами. Серебро также досталось Даниилу Дубовику, а бронзовые медали — Арине Перец и Владимиру Петрину.

Тренирует юных спортсменов Инна Николаевна Зуева. Благодаря ее опыту и профессионализму команда из Щелково стабильно показывает высокие результаты на областных соревнованиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.