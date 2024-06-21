Пловцы из Подмосковья завоевали три медали на играх БРИКС

Представители Московской области завоевали три серебряных медали на соревнованиях по плаванию в рамках международных игр стран БРИКС в Казани. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В мужских состязаниях подмосковный пловец Анатолий Гусенков стал серебряным призером на дистанции 200 м (комплексное плавание). Лидером в этом старте стал россиянин Михаил Щербаков, а третьим финишировал бразилец Леонардо Коэльо Сантос. Еще один представитель Московской области Герман Зажирский занял второе место в старте на 200 м баттерфляем. Первым на дистанции стал белорус Иван Шамшурин, третьим — россиянин Григорий Вековищев.

Среди женщин серебряную медаль на дистанции 200 м (комплексное плавание) завоевала представительница Московской области Дарья Рогожинова. На первом месте также российская спортсменка Виктория Блинова, а замкнула тройку лидеров Инана Солеман из Сирии.

Накануне спортсмены Московской области Герман Зажирский и Дарья Рогожинова открыли счет медалям среди представителей региона в плавании. Спортсмены стали «золотым» и «бронзовым» призерами соответственно.

Соревнования по плаванию на играх стран БРИКС проходят с 19 по 21 июня в спорткомплексе «Дворец водных видов спорта» в городе Казань.

Игры БРИКС — ежегодные мультиспортивные соревнования между государствами-участниками экономической группы БРИКС. В рамках российского председательства в объединении БРИКС игры 2024 года было решено провести в г. Казани. В столицу Республики Татарстан приехали более 4 тысяч спортсменов из 90 стран, чтобы разыграть медали в 27 видах спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.