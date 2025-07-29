Пловцы из Подмосковья завоевали 11 медалей Спартакиады молодежи России

Спортсмены из Московской области завоевали три золотые, пять серебряных и три бронзовые награды на соревнованиях по плаванию в рамках VI летней Спартакиады молодежи России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Данный результат позволил сборной Московской области занять итоговое третье место в командном зачете среди 63 регионов РФ, уступив лишь сборным Москвы и Санкт-Петербурга.

Среди юниоров в заплыве на 200 метров вольным стилем лучшее время показал Александр Санин. Еще один подмосковный пловец, Виталий Нечаев, занял первое место на дистанции 200 метров баттерфляем.

Среди юниорок по итогам заплыва на 400 метров комплексным плаванием сразу две представительницы Московской области поднялись на пьедестал почета. Диана Валиуллина выиграла «золото», а в активе Полины Лейкиной — «серебро». Также Диана Валиуллина показала второй результат в старте на 200 метров комплексным плаванием, а Полина Лейкина записала на свой счет еще одну серебряную медаль в заплыве на 400 метров вольным стилем.

​На дистанции 100 метров баттерфляем второй финишировала Ангелина Львова. Вместе с тем Виктория Миронова завоевала бронзовую награду в заплыве баттерфляем на 50 метров.

​В комбинированной эстафете 4 по 100 метров сборная Московской области приплыла к финишу второй (Евангелина Шейнина, Антонина Сидорова, Ангелина Львова и Карина Петросянц).

Также в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем подмосковный квартет юниорок занял третье место (Диана Валиуллина, Виктория Миронова, Полина Лейкина, Карина Петросянц). И еще одну «бронзу» подмосковным пловцам удалось завоевать в комбинированной смешанной эстафете 4 по 100 метров (Егор Лось, Федор Беляев, Ангелина Львова и Карина Петросянц).

​Спортсмены сборной Московской области представляли следующие городские и муниципальные округа: Электросталь, Орехово-Зуевский, Мытищи, Чехов, Ленинский и Балашиха.

​Соревнования по плаванию среди юниоров и юниорок в рамках VI летней Спартакиады молодежи России проходили в городе Астрахань с 25 по 29 июля. В них приняли участие свыше 400 спортсменов из 63 регионов РФ.

Отметим, что по результатам 30 из 66 зачетных дисциплин Спартакиады молодежи России Московская область занимает третье место, уступая Москве и Санкт-Петербургу в общекомандном зачете среди субъектов РФ.

Спартакиада организована в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.

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