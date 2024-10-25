Пловцы из Подмосковья взяли шесть медалей на Кубке России спорта глухих

Представители Подмосковья удостоились одной золотой, двух серебряных и трех бронзовых медалей на Кубке России по плаванию спорта глухих, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковный пловец Марк Трошин сумел записать на свой счет пять медалей. Он занял первое место в плавании кролем на спине на 50 метров. В аналогичной дисциплине, но на дистанции 100 метров Марк Трошин финишировал вторым. Он также показал второй результат в заплыве на 50 метров баттерфляем и третий результат на стометровке баттерфляем. Еще одну бронзовую медаль спортсмену из Московской области удалось добыть в плавании на 50 метров вольным стилем.

​Кроме того, еще один представитель Подмосковья Михаил Андрюшкин замкнул тройку призеров в заплыве на 800 метров вольным стилем.

​Оба пловца представляют региональный центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта.

​Кубок России по плаванию спорта глухих проходил с 16 по 20 октября в городе Калуга. В соревнованиях принимали участие более 150 спортсменов из 28 регионов России.

​Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.