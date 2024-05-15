Пловцы из Ленинского округа стали победителями областных соревнований

В Ленинском городском округе состоялся областной чемпионат по плаванию «Кубок Евгения Рылова». В соревнованиях приняли участие свыше 100 профессиональных спортсменов из Московской области: из Видного, Развилки, Балашихи, Дзержинского, Долгопрудного, Бронниц, Черноголовки, Воскресенска, Раменского и Одинцово. Организаторами соревнований выступили детский оздоровительно-образовательный центр «Дельфин» и Федерация плавания Московской области. Об этом рассказали в пресс-службе главы Ленинского округа Станислава Каторова.

«Соревнования были сложными, но благодаря отличной подготовке, спортсмены из Ленинского округа проявили себя по максимуму и заняли все ступени пьедестала. К соревнованиям у нас допускались спортсмены с уровнем спортивной подготовки не ниже III спортивного разряда следующих возрастных категорий: юноши и девушки 11-13 лет, юноши 14-16 лет и девушки 14-15 лет. На этом чемпионате присутствовали заслуженный мастер спорта СССР Виктор Мазанов и заслуженный мастер спорта России Евгений Рылов, общение с такими легендарными спортсменами безусловно на пользу подрастающему поколению», — приводятся в сообщении слова директора центра «Дельфин» Гульнары Романадзе.

На областном чемпионате, кроме стандартных заплывов, можно было подтвердить свои спортивные категории. Так, по итогам соревнований Александра Кунгурцева из Видного выполнила норматив кандидата в мастера спорта, а Юлия Учуватова получила I спортивный разряд.

В пресс-службе рассказали, что в упорной борьбе победителями и призерами соревнований стали ребята из Ленинского округа: Роман Касторный — бронза, Михаил Бохчян- серебро, Виктория Таранникова — золото, Александра Кунгурцева — бронза, Арина Демидова — золото. В комплексном плавании команда из Видного заняла первое место, а команда юношей — второе.

Победителей и призеров соревнований наградил житель Ленинского округа, двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта по плаванию Евгений Рылов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.