Пловцы из Ленинского округа представят Россию на чемпионате и первенстве мира

В Татарстане завершился чемпионат России по плаванию, который стал отборочным этапом для формирования российской сборной на чемпионат мира в Сингапуре и первенство мира в Румынии, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

Воспитанники из детского образовательно-оздоровительного центра «Дельфин» Ленинского городского округа Иван Гирев и Виктория Таранникова будут представлять нашу страну на международных соревнованиях.

«Мы испытываем огромную гордость за наших пловцов, которые будут защищать честь страны на столь значимых соревнованиях. Их упорные тренировки и тщательная подготовка принесли свои плоды. Теперь спортсменам предстоит еще более интенсивный период подготовки к международным стартам, где они продемонстрируют лучшие достижения российского плавания и прославят как наш Ленинский округ, так и всю Московскую область», — приводятся в сообщении слова директора детского образовательно-оздоровительного центра «Дельфин» Гульнары Романадзе.

Сообщается, что Иван Гирев, который тренируется под руководством тренера-преподавателя Андрея Шишина, завоевал серебряную медаль на дистанции 200 м вольным стилем и бронзовую награду в эстафетном плавании. Он стал единственным представителем Московской области, который отобрался на чемпионат мира в Сингапуре.

Виктория Таранникова, тренирующаяся под руководством тренера-преподавателя Александры Таранниковой, также продемонстрировала высокий уровень подготовки, завоевав бронзовую медаль в комплексном плавании на дистанции 200 м. Она стала единственной спортсменкой из Подмосковья, отобравшейся на первенство мира в Румынию в этом стиле.

Всего в отборочных соревнованиях приняли участие 730 спортсменов, из которых только 30 смогли завоевать право представлять регион на дальнейших соревнованиях.

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