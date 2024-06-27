Пловцы из Электростали стали призерами областных соревнований по плаванию

В Подмосковной Рузе состоялись областные соревнования по плаванию «RUZA-CUP». В них приняли участие воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта «Электросталь» под руководством тренера-преподавателя по плаванию Капшуковой Светланы Алексеевны. Об этом сообщает администрация округа.

По итогам соревнований ребята показали следующие результаты:

Мария Агалакова стала серебряным призером на дистанции 50 м баттерфляй и бронзовым призером на дистанциях 50 м вольный стиль, 100 м и 200 м на спине.

Полина Козловская заняла вторые места на дистанциях 50 м и 100 м брасс, 200 м комплексное плавание.

Алена Максим стала победителем соревнований на дистанции 200 м на спине.

Алена Михайлина заняла первое место на дистанциях — 50 м и 100 м баттерфляй, второе место на дистанции 200 м баттерфляй и 3 место на дистанции 200 м комплексное плавание.

Вера Фетисова завоевала золотую медаль на дистанции 100 м брасс и серебряные медали на дистанциях 50 м, 100 м и 200 м на спине.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.