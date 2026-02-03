Пловцы из Балашихи завоевали медали на первенстве Подмосковья среди спортсменов с нарушением слуха

Юлия Келеушева и Семен Яковлев из Балашихи стали призерами первенства Московской области по плаванию среди спортсменов с нарушением слуха, которое прошло 1 февраля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первенство Московской области по плаванию среди спортсменов с нарушением слуха состоялось 1 февраля. Балашиху на соревнованиях представили пловцы школы олимпийского резерва «Метеор» Юлия Келеушева и Семен Яковлев.

В турнире участвовали юноши и девушки в возрасте от 10 до 18 лет. Организатором выступила Федерация спорта глухих Московской области.

Юлия Келеушева завоевала три серебряные медали на дистанциях 50 метров вольным стилем, 100 метров на спине и 100 метров брассом. Семен Яковлев получил бронзовую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем.

Достижения спортсменов «Метеора» подчеркивают важность развития адаптивного спорта в Балашихе и способствуют популяризации физической культуры среди людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.