Пловец из Ленинского округа завоевал золото на Чемпионате мира в Сингапуре

Воспитанник детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» Ленинского округа, серебряный призер Олимпийских игр Иван Гирев, тренирующийся под руководством главного тренера сборной России Андрея Шишина, продемонстрировал впечатляющие результаты на международной арене. На Чемпионате мира в Сингапуре он стал обладателем золотой медали в комбинированной эстафете и серебряной награды в эстафете 4×100 метров вольным стилем, установив рекорд Европы. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Мы гордимся достижениями наших воспитанников, которые показывают высокие результаты на соревнованиях различного уровня. Успехи наших пловцов — это не просто результат их личного таланта и упорства, но и кропотливая работа высококвалифицированного тренерского состава. Мы в „Дельфине“ создаем все необходимые условия для развития спортсменов. Наши тренеры — это настоящие профессионалы, передающие свои знания и опыт, вдохновляя ребят на покорение новых вершин. Их индивидуальный подход, умение найти общий язык и мотивировать — залог высоких результатов. Мы гордимся тем, что можем поддерживать молодых спортсменов и предоставлять им возможность раскрыть свой потенциал», — отметила директор центра «Дельфин» Гульнара Романадзе.

Еще одним значимым достижением для Ленинского округа стала победа Александра Санина на Спартакиаде школьников России в Астраханской области. Под руководством Александры Таранниковой он показал отличные результаты вольным стилем на дистанции 200 метров и завоевал золото.

Воспитанники центра «Дельфин» продолжают демонстрировать впечатляющие результаты, достойно представляя Ленинский округ и весь регион на соревнованиях по плаванию различного уровня, от областных до международных. В настоящее время пловцы активно готовятся к следующим соревнованиям. Виктория Таранникова представит Московскую область в составе российской сборной на Чемпионате мира среди юниоров, который пройдет в Румынии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.