Пловчихи Солнечногорска завоевали два «золота» на соревнованиях «Иверская миля»

Солнечногорские спортсменки завоевали первые места в соревнованиях на открытой воде «Иверская миля». Заплывы состоялись на озере Сенеж в Солнечногорске на дистанциях 500, 950, 1900 и 3800 метров для взрослых, 400 метров для детей и в командных эстафетах. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В них участвовали порядка 400 спортсменов из 50 городов страны, включая победителей всероссийских, европейских, мировых первенств, мастеров спорта международного класса по плаванию. Массовые старты проходили с территории центрального пляжа.

Эмилия Широкова стала лидером среди женщин на дистанции 1900 метров, а Арина Коротких стала абсолютной чемпионкой на 3800 метрах. Они показали время 30 минут 45,4 секунды и 58 минут 0,2 секунды соответственно.

Их, как и остальных победителей и призеров, наградили медалями с уникальным дизайном: трофеи украсили русалка и озеро Сенеж.

«Эмилия и Арина сделали настоящий подарок городу в День физкультурника. Поздравляю девушек с прекрасными результатами! Благодарю организаторов, которые по достоинству оценили прелесть наших водоемов, и уже третий год подряд выбирают Солнечногорск в качестве одной из локаций для „Иверской мили“, — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Как рассказали организаторы, самым юным участником заплыва на дистанции 3800 метров стал Артем Перелыгин из соседних Химок. Одиннадцатилетний пловец справился с самым протяженным маршрутом за час 18 минут и 59,5 секунды.

Следующая серия заплывов «Иверской мили» для любителей плавания на открытой воде пройдет в также Солнечногорске на озере Круглом 24 августа. Гонка станет финальной в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.