Площадки с кортами для игры в стритбол открыли в столице

В Москве на Краснодарской улице в сентябре появились четыре игровых поля для стритбола, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг столицы.

Размер каждой площадки составляет половину от баскетбольного поля. На них ровное покрытие, разметка и одно кольцо. На корте одновременно могут находиться до 12 человек.

Фестиваль «Лето в Москве» в июле познакомил столичных жителей со стритболом. Участникам тематических мероприятий понравилось забрасывать мяч в кольцо и состязаться небольшими командами.

С первого дня работы кортов на Краснодарской улице горожане проявляют к ним большой интерес. Любители спорта собирают команды из друзей и соседей и осваивают игру.

На новые корты пускают взрослых и детей с 6 лет, но только с письменного согласия законных представителей. Со своим мячом можно прийти поиграть бесплатно. Еще можно арендовать мяч за 50 рублей и возвратный залог.