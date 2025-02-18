Площадка в парке Одинцова готова к проведению чемпионата РФ по снежному волейболу

19 февраля стартует четвертый этап чемпионата России по волейболу на снегу среди мужчин и женщин. На игровой площадке в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной завершаются подготовительные работы, сообщает пресс-служба министерства физической культуры спорта и отдыха.

В настоящий момент проводятся монтажные работы по свету, звуку и медиа экрану, застраиваются трибуны на 480 посадочных мест. По словам организаторов, снежный покров соответствует стандартам (не менее 30 см), погодные условия подходящие и все готово для проведения этапа чемпионата России.

«Для нас это новая локация, впервые проводим данные соревнования в Подмосковье. Площадку готовим стандартно, нам погода помогла, появилась минусовая температура, выпал снег, и мы смогли оснежить игровое поле. Уверен, что игрокам понравится покрытие. Все пройдет на высшем уровне», — прокомментировал ведущий специалист всероссийской федерации волейбола Роман Пристовакин.

Этап чемпионата России по волейболу на снегу пройдет с 19 по 22 февраля в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной. Участниками соревнований станут 22 сильнейшие команды страны.

Московскую область на чемпионате будут представлять три команды: женский ВК «Заречье-Одинцово» (два состава) и мужской ВК «Реутов».

Этап чемпионата России по волейболу на снегу в Одинцове будет оформлен в ретро стиле. Помимо игр основного турнира 22 февраля в 13:00 пройдет финальный матч Семейной лиги Одинцовского городского округа по волейболу на снегу, а в 14:00 игроки «Заречья-Одинцово» проведут мастер-класс для всех желающих. Также организаторы подготовили представление для зрителей, которое держится в секрете.

Вход на все игры чемпионата свободный.

Этап чемпионата России по волейболу на снегу пройдет по адресу: Московская область, г. Одинцово, центральная поляна Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной (ул. Манжосовская, 1).

Прямые трансляции матчей на сайте snow.volley.ru.

Чемпионат России по «снежному» волейболу проходит в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Организатором соревнований выступает Всероссийская федерация волейбола.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.