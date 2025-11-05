Член франции КПРФ Александр Ющенко заявил, что за решение оставить паспорт болельщика в России выступает только министр спорта и Олимпийского комитета Михаил Дегтярев, сообщает Metaratings.ru .

«Вопрос — чего мы хотим добиться? Смотреть футбол как в театре? Тогда это правильная дорога. Все фанатские объединения свое отношение к институту Fan ID высказали. Да, кто-то сделал, а кто-то до сих пор держит принципиальную позицию и не ходит на футбол. Что от Fan ID выиграли? С точки зрения порядка — порядок и так был», — сказал Ющенко.

По его словам, с введением паспорта болельщика оказался потерян настоящий футбольный колорит с яркими болельщиками и фанатскими объединениями: теперь их на матчах РПЛ практически нет.

Ранее на форуме «Россия — спортивная держава» Дегтярев подчеркнул, что отменять систему Fan ID не собираются. Напротив, ее планируют развивать, включая дополнительные стадионы, соревнования и турниры, такие как чемпионаты и Кубки.

