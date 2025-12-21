Плющенко отказался работать с избитой матерью фигуристкой Костылевой

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко в своем Telegram-канале объявил о том, что перестал работать с избитой мамой ученицей Еленой Костылевой. Он и участники команды боролись за девочку до конца, терпели, шли навстречу, закрывали уши и глаза.

«Есть здравый смысл, а есть условия, лишенные здравого смысла, на которые мы никогда не пойдем», — добавил Плющенко.

Также он пожелал девушке побед. Она довольно талантливая и сильная.

По данным Lenta, до этого Плющенко обвинил мать Костылевой Ирину в якобы жестоком обращении с дочерью. Супруга тренера, продюсер Яна Рудковская, опубликовала запись, на которой мать, предположительно, бьет дочь кулаком в живот и с силой снимает с нее коньки после занятий.

15 декабря Плющенко сказал, что «эта ситуация — ад». Он не видел такого за все время работы в профессиональном спорте.

