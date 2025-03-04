Пять призовых мест завоевали чирлидеры из Лыткарина на международном чемпионате

В спортивном комплексе «Академия спорта Динамо» в городе Москва прошел XVI чемпионат стран Восточной Европы по чир-спорту. Город Лыткарино в соревнованиях представили спортсмены клуба «РОКС», тренирующиеся на базе ДС «Арена» под руководством тренеров Зубковой А. И. и Старокоровой А. В. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Спортсмены вышли на покрытие в трех дисциплинах, где заняли призовые места. В дисциплине «Чирлидинг-стант» среди юношей и девушек от 12 до 14 лет Ксения и Арина заняли 1 и 3 места соответстенно. В дисциплине «чирлидинг-большая группа» среди юношей и девушек 12-14 лет команда «Рокс-бегиннерс» заняла 1 место.

Среди детей в дисциплине «малая группа» команда «Рокс мини» заняли 1 место. Также в дисциплине «малая группа» среди мальчиков и девочек в возрасте 8-11 лет команда «Рокс кидс» так же заняли 1 место.

«Лыткарино взорвали пьедестал почета на таких масштабных соревнованиях. Поздравляем спортсменов и тренеров с грандиозной победой в соревнованиях», — отметили в спортивной школе «Лыткарино».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.