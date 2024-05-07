Пять подмосковных спортивных школ заключили договор о сотрудничестве с ПФК ЦСКА

В рамках проекта Red-Blue Future при поддержке министерства физической культуры и спорта Московской области ПФК ЦСКА подписал соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с пятью подмосковными спортшколами, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

Партнерские соглашения заключены с СШОР «Олимп» Домодедова, СШОР Богородский округ, «Центральная спортивная школа № 1» Наро-Фоминский округ, СШ «Орион» округа Балашиха и СШ «Одинцово» Одинцовский округ.

В рамках сотрудничества предусмотрен обмен опытом между тренерами и специалистами в области детско-юношеского футбола, проведение совместных семинаров, тестирование игроков совместно с лабораторией Сеченовского университета с помощью передовых моделей и выявление наиболее талантливых ребят.

Сильнейшие футболисты этих школ получат шанс в Академии ПФК ЦСКА. Также запланирован ряд товарищеских матчей между командами академии ПФК ЦСКА и областными командами, а для учащихся школ планируется проведение урока ЦСКА, экскурсии на ВЭБ Арене и другие активности.

Red-Blue Future — большой проект ПФК ЦСКА, включающий поиск талантливых футболистов с помощью современных технологий и образовательную деятельность для работников клуба.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.